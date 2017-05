Bataille politique pour la conquête de la banlieue, les Sénégalais d'origine guinéenne chantent Macky pour les Législatives

Cette déclaration a été faite à Thiaroye Gare par leur responsable moral Leyba Condé, qui a soutenu que, "pour ces élections législatives, nous avons porté notre choix sur la liste Benno Bokk Yakaar. C'est pour soutenir les actions du président de la République".



Sur les raisons de leur choix, M. Condé explique , "avec les actes posés par le Président Macky Sall en termes de réalisations et de projets, nous pensons que le meilleur reste à venir. Il faut donc donner à la coalition un majorité écrasante pour qu'il puisse réussir sa mission et avoir un second mandat".



Leyba Condé et ses camarades annoncent une série de tournées dans toutes les communes de la banlieue pour l'atteinte de leur objectif, à savoir une majorité forte à Benno Bokk Yakaar pour les prochaines élections législatives.



source: walf quotidien