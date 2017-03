Bataille pour le contrôle de Dakar: Macky Sall à la Place de l’Obélisque, le 3 avril Dans le cadre de l’aménagement de Dakar, le ministère du Cadre de vie devait s’occuper de la Place de l’Obélisque et la mairie devait se charger de la Place de l’indépendance. Si la mairie n’a pas posé la moindre pierre, le ministère de Diène Farba Sarr a fini depuis longtemps, la part qui lui est réservée. Et pour féliciter son ministre, le Président Macky Sall a prévu de s’y rendre le 3 avril prochain. Pour tacler le maire Khalifa Sall ?

La bataille pour le contrôle de la ville de Dakar aux prochaines élections législatives aura lieu, entre Macky Sall et Khalifa Sall. Même si le locataire du palais de la République se refuse à tout commentaire, par rapport à l’affaire relative à la gestion de la caisse d’avance, laissant le soin à ses ministres d’occuper les médias, le Président Macky Sall n’est pas aussi désintéressé qu’il en donne l’air. Il sera, de bonnes sources, à la Place de l'Obélisque, le 3 avril prochain, veille de la célébration de l’indépendance.



Des sources qui en savent un bon bout sur cette affaire disent qu’il a en même déjà informé le ministre Diène Farba Sarr. Qui à son tour, a câblé le directeur du Cadre de vie et des Espaces verts urbains, Aziz Diop, pour que ce dernier veuille descendre sur le terrain pour les derniers réglages.



«C’est trois jours avant l’arrestation de Khalifa Sall, au moment où il faisait des va-et-vient entre la ville de Dakar et la Dic, que nous avons été informés de cette visite», souffle notre source. Qui ajoute : «c’est le directeur du Cadre de vie et des Espaces verts urbains, Aziz Diop, lui-même qui a convoqué le personnel pour lui dire que le ministre venait de le saisir et qu’il venait à son tour informer le personnel de la visite que le président de la République va effectuer, le 3 avril à la Place de l’Obélisque».



A cette réunion, indique d’ailleurs notre interlocuteur, le Directeur Aziz Diop avait fait savoir que c’était pour «rendre hommage» à Diène Farba Sarr eu égard aux efforts qu’il est en train de faire, mais surtout, pour se féliciter des travaux que le gouvernement est en train de faire dans différent endroits de la capitale, en adéquation avec le projet "Espace vert" du ministère.



Une autre source interrogée au sein du ministère du Cadre de vie, dit qu’ils ont effectivement eu vent de cette affaire. Seulement, elle est pour le moment, gardée secrète. "Qui vous a informé ? L’information était censée n’être connue que du personnel. Je confirme que nous avons été effectivement informés. Le directeur du Cadre de vie et des Espaces urbains a même été voir nos agents sur le terrain, les éco-vigiles (une vingtaine) qui surveillent les travaux pour les informer et leur dire d’essayer de tout finir avant la venue du chef de l’Etat".



