Bataille pour le contrôle du Réseau des enseignants de l'APR, Ameth Suzanne Camara rend les armes Dans la bataille pour le contrôle du Réseau des enseignants de l'APR, Youssou Touré reste finalement le seul maître à bord. Ameth Suzanne Camara a abandonné pour se mettre au service du secrétaire d'Etat et du parti. Une décision prise après sa rencontre avec le Président Macky Sall.

"Vous avez tous suivi les péripéties qui ont jalonné la farouche bataille qui a opposé notre camp à celui de Youssou Touré. Mais aujourd'hui, cette page est définitivement tournée", a déclaré Ameth Suzanne Camara. A l'en croire, c'est le Président de la République qui a permis de trouver cette issue. "Il nous a demandé de nous ranger derrière Youssou Touré, nous avons accepté la requête du président de notre parti", a-t-il rapporté.



De la même manière, Ameth Suzanne Camara et la délégation qui l'accompagnait, ont accédé à,la requête du Président Macky Sall de "surseoir à la liste qu'ils voulaient déposer les élections législatives". "Parce que c'est ensemble que nous réussirons à gagner ces élections, nous devons faire bloc autour du Président Macky Sall pour lui assurer une large majorité à l'Assemblée Nationale", a insisté M. Camara, soutenant que "les débats de bas étage et de positionnement ne feront que desservir la majorité présidentielle". Et c'est pourquoi, il demande de tout mettre en oeuvre pour "préserver les acquis du régime de Macky Sall. Puisqu'en cinq ans, il a réussi des choses extraordinaires qui lui valent le respect de tous les Sénégalais".



Estimant que les divergences ne mènent à rien, cette délégation conduite par Ameth Suzanne Camara appelle à l'unité de toutes les composantes de la mouvance présidentielle.



Ameth Suzanne Camara et ses camarades qui sont donc rentrés dans les rangs, préviennent que la coalition Mankoo Taxaawu Senegaal, nouvellement mise sur pied, ne les ébranle pas.



source: la tribune

