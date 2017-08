Bataille rangée entre riziculteurs à Kolda : Plusieurs blessés graves, 21 personnes écrouées

Un litige foncier portant sur des parcelles d’exploitation de riz, situées dans la vallée de Kocoum (commune de Kolibatang, département de Goudomp, région de Sédhiou), a failli virer au drame.



Selon L’Observateur, les habitants des villages de Mobaya et Bacounding, deux localités riveraines qui se disputent chacune la paternité desdites parcelles, en sont venus aux mains le dimanche 06 août 2017.



Des affrontements d’une rare violence avec usage d’armes blanches, qui ont occasionné de très nombreux blessés dont certains dans un état grave. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Samine (compétente dans le secteur) alertés, ont effectué une descente sur les lieux et procédé à une série d’arrestations.



Au total 21 personnes dont le chef de village de Mobaya, ont été arrêtés et déférés au parquet de Kolda, puis placés sous mandat de dépôt.