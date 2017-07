Bathélémy Dias chez Wade : L’image qui indigne la famille de feu Ndiaga Diouf

Qui l’eût cru ? Abdoulaye Wade et Bartéhélémy assis côte à côte sur le même fauteuil. La scène s’est passée à Fann Résidence, à la résidence du pape du Sopi. Hier, à la suite de la marchée avortée, Dias fils a cru bon de rendre visite à l’ancien président qu’il avait traité de tous les péchés d’Israël pour ne pas dire, juré la mort.



Mieux ou pis, c’est selon, le bouillant maire a promis de rencontrer le pape du Sopi pour une alliance contre le régime de Macky Sall. Chez les proches de feu Ndiaga Diouf, du nom ce jeune (nervi) tué en 2011, lors d’une attaque contre la mairie de Mermoz Sacré Cœur, on ne cache son indignation. « Imaginez-vous, plus de 17 personnes sont mortes à cause de leurs manifestations en 2012. Aujourd’hui, on voit Abdoulaye Wade et Barthélémy Dias, ensemble, qui l’aurait cru ? », s’interroge l’un des proches de la victime.



Dans l’affaire Ndiaga Diouf, Barthélémy Dias a été reconnu coupable et condamné à 2 ans de prison dont 6 mois ferme.