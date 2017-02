Batterie de mesures contre le terrorisme, l'Etat du Sénégal en Jihad L'arrestation des deux présumés jihadistes par la Division des investigations criminelles prouve que le Sénégal doit redoubler de vigilance. Dans cette lutte contre le terrorisme, des mesures sécuritaires ont déjà été prises et des accords de partenariat signés dans le but d'anticiper sur la menace et de pouvoir répondre de manière efficace en cas d'attaque terroriste.

L'arrestation avant-hier à Dakar de deux présumés djihadistes montre que que la menace n'est pas si éloignée que cela. Pour faire face au phénomène, des accords ont été signés dans le but de former et de capaciter les ressources humaines censées assurer la sécurité du pays.



Ainsi, le cadre d'intervention et de coordination interministériel des opérations de lutte antiterroriste créé par le Président Sall par décret, s'inscrit dans cette optique de lutte contre le terrorisme. L'Etat a engagé la mise en oeuvre d'une stratégie anti-terroriste. Ainsi, nombreux sont les ministères impliqués dans cette lutte contre le terrorisme. Lesdits ministères sont, entre autres la justice, la santé et les forces armées.



A l'ouverture de la réunion du comité de pilotage du projet de fonds de solidarité prioritaire dénommé PACT (plan d'action contre le terrorisme), le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo, a insisté sur la nécessité de mettre en place des dispositifs de sécurité "forts' avant de s'ouvrir à des coopérations régionales et internationales pour lutter contre le terrorisme. Selon lui, pour faire face à ce phénomène, y compris à la criminalité transfrontalière.



Face à la menace terroriste, le Sénégal et la France ont décidé de faire front commun. Ainsi, en novembre 2013 et ce, pour une durée de trois ans, ils ont mis en place le plan d'action de lutte contre le terrorisme. Ce projet d'un montant de 460 millions de francs CFA, a été financé par le fonds de solidarité prioritaire du ministère français des Affaires étrangères.



En ce début de mois, le Sénégal et la Mauritanie se sont engagés à mutualiser leurs forces pour faire face au terrorisme. Les deux pays vont initier des patrouilles combinées à la frontière q'ils se partagent. Pour le Président Macky Sall, la lutte contre le terrorisme est un combat de la vie que les pays du monde entier doivent gagner. C'est d'ailleurs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme que les Sénégalais ont été invités à identifier leurs cartes SIM.



"Les attaques au nord du Mali, à Bamako, Ouagadougou et à Grand Bassam, montrent clairement que la menace terroriste reste une source de préoccupation pour la sous-région", a d'ailleurs constaté le Président du Sénégal. A Dakar, les chefs d'Etat et de gouvernement ont demandé l'adaptation du mandat de la MINUSMA au contexte sécuritaire du Mali.



