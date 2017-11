Batterie : faut-il débrancher votre PC portable lorsqu’il est chargé à 100% ? Aujourd’hui, nous allons essayer de répondre à une question épineuse, que tous les possesseurs d’un ordinateur portable ont déjà dû se poser un jour : vaut-il mieux laisser votre PC branché lorsqu’il a déjà atteint 100%, ou vaut-il mieux le débrancher ? De même, est-il préférable de maintenir son niveau de charge à 100% ou de le décharger régulièrement ?

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Novembre 2017 à 14:27 | | 0 commentaire(s)|

Si pour vous, le fonctionnement de la batterie de votre ordinateur portable est un mystère, vous êtes tombé au bon endroit. Pour tenter de répondre à la question de la charge, nous allons d’abord nous intéresser au mécanisme de fonctionnement d’une batterie. Alors, comment ça marche une batterie d’ordinateur portable ?

Retenez surtout une chose essentielle : il n’y aucun moyen pour que vous surchargiez d’énergie la batterie de votre ordinateur. C’est une légende urbaine. Si vous laissez votre PC portable branché pendant des heures, parce que vous êtes parti faire les courses, au travail ou aux toilettes, et que celui-ci atteint les 100% de charge, l’électricité va cesser de s’accumuler. En gros, votre PC portable va simplement fonctionner grâce au courant dont il a accès via votre câble de recharge et va laisser l’énergie stockée dans la batterie pour plus tard. Pas de surcharge donc, votre PC va simplement faire des réserves pour plus tard. Il repassera sur batterie dès qu’il n’aura plus de source d’énergie.

La batterie de votre PC portable n’est pas éternelle Quoi que vous fassiez, que vous en preniez grand soin ou que vous la négligiez, votre batterie finira un jour où l’autre par rendre l’âme. Il n’y a rien que vous puissiez faire. De la même manière que vous profiterez d’une meilleure espérance de vie en mangeant sainement, en arrêtant de fumer et faisant du sport, il est possible de ralentir, pas de stopper, le processus qui conduit au décès de votre batterie.

Les batteries de PC portable sont particulièrement sensibles à la chaleur et aux grosses variations de température. Si vous bénéficiez donc d’un ordinateur équipé d’une batterie amovible, vous pouvez l'ôter de temps à autre, afin qu’elle se repose et refroidisse. De même éviter de surchauffer la pièce où vous gardez votre ordinateur, votre batterie vous en remerciera.

Les cycles de charge d’une batterie : comment ça marche ? On calcule l’espérance de vie d’une batterie grâce à ses cycles de charge. Un cycle de charge c’est tout simplement l’utilisation de l’intégralité de votre batterie. Vous l’aurez compris : les batteries disposent d’un cycle de charge limité. Vous pouvez aisément accéder à ces informations sur votre ordinateur, pour savoir où vous en êtes.

Plus vite vous consommez des cycles de charge, plus votre batterie va s’épuiser facilement. Une batterie moyenne dispose de 500 cycles. Ne sautez cependant pas trop vite aux conclusions : ce n’est pas en ne déchargeant jamais votre batterie que vous allez en prendre soin. En maintenant le niveau de charge de votre batterie à 100%, la durée de vie de celle-ci va s’amenuiser. En vérité, le temps de charge dont vous disposerez, va fondre. De même, si vous déchargez votre batterie trop souvent, vos cycle de charge vont descendre en flèche. Et si la solution se situait entre les deux ?

Entre 40% et 80% ? Bon nombre de spécialistes affirment que garder un niveau de charge moyen, d’à peu près 50%, peut aider à garder votre batterie en vie plus longtemps. Dans une interview consacré à Wired, le PDG de Cadex Electronics, une entreprise qui conçoit des batteries, s’est montré un peu plus précis. Selon lui, pour une espérance de vie optimale, il vaut mieux garder votre batterie entre 40% et 80%, afin d’éviter de gaspiller des cycles de charge. Il conseille donc de ne pas dépasser les 80% et de ne pas descendre en dessous de 40%.

Plus une batterie stocke de l’électricité, plus ses cycles de charge vont diminuer. Si vous dépassez les 80%, vous faites donc du mal à votre batterie : celle-ci va en effet chauffer pour conserver cette énergie et comme vous le savez, elle n’aime pas la chaleur. De même, si vous passez en dessous des 40%, votre machine va comptabiliser un cycle de charge. Toujours selon le PDG de Cadex, il est possible de multiplier la durée de vie d’une batterie par 4 en suivant ces quelques recommandations.

Décharger votre batterie pour l’entretenir : un mythe ! Il existe de nombreux mythes concernant le bon usage à faire des batteries de PC portable, tout comme sur celles de smartphone . L’un des plus récurrents conseille de décharger régulièrement une batterie pour « en faire son entretien ». C’est totalement faux. Vous allez tout simplement perdre un autre cycle de charge. Par contre, une décharge ou une recharge complète permet de recalibrer celle-ci.

Il ne s’agit nullement d’augmenter son espérance de vie mais de permettre à votre système d’exploitation de mieux estimer le temps de charge qu’il vous reste. Quoi qu’il en soit, cette opération doit rester très occasionnelle. Inutile de recalibrer votre batterie toutes les semaines, ou de vouloir la recalibrer dès l’achat. De même, de nombreux PC modernes, comme les Macbook d’Apple ne fonctionnent plus de cette façon. Si vous possédez un PC récent, ce conseil n’est donc pas pour vous.

Conclusion Quoi que vous fassiez, votre batterie finira par rendre l’âme. Comme vous l’aurez compris, vous pouvez ralentir ce processus en prenant de bonnes habitudes, comme en évitant les décharges complètes trop régulières ou les températures excessives. En cas de charge ou de décharge occasionnelle, inutile de vous angoisser et de vous en mordre les doigts. L’impact d’une décharge ou d’une charge de trop longue durée, est minime sur les cycles de votre batterie. Bref, n’en faites pas trop et rappelez-vous que, que tôt ou tard, la batterie de votre PC portable va vous lâcher : c’est malheureusement comme ça qu’elles fonctionnent !









Phonandroid



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook