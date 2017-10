Battre Yékini et Modou Lo : Lac 2 imitera-t-il Balla Gaye 2 ? Le 29 octobre prochain, face à Xaragne Lô, Lac 2 va vers un gros challenge. Il aura à cœur d'imiter Balla Gaye 2, qui a réussi à battre Modou Lô et Yékini.

La saison de lutte 2017-2018 va ouvrir ses portes avec le combat de la clarification qui opposera Modou Lô, le Roc des Parcelles, et le Lac de Guiers 2, le Puncheur du Walo. Pour le dernier nommé, il sera très attendu suite à sa manière grande performance. Pour avoir battu et envoyé Yékini à la retraite, il a imité son compère Balla Gaye 2. Le Lion de Guédiawaye, en 2012, avait réussi à infliger à l’ancien sociétaire de l’école de lutte Ndakaru, sa toute première défaite, après un règne sans partage de 15 ans, dont 8 comme détenteur de la couronne de Roi des arènes.



Après ce premier pas réussi pour Lac 2, il lui reste un autre grand défi. Défaire Modou Lô comme l’avait fait Balla Gaye 2, le 21 mars 2010. Un combat d’anthologie qui s’était terminé par une victoire du fils de Double Less sur le Roc des parcelles. Une défaite qui sonnait comme la première pour le poulain de Pape Mbaye, coach de l’écurie Rock Energie.



Le Puncheur du Walo peut, une nouvelle fois, marcher sur les pas de Balla Gaye 2. Le 29 octobre prochain, il fera face à Modou Lô. Un adversaire qu’il connaît pour l’avoir rencontré le 4 avril 2011. Une sortie qui s’était soldée par un cinglant nul, pas du goût des amateurs. Pour ce combat dit de la "clarification", les amateurs ne seront point déçus puisque les deux lutteurs sont fin prêts. Ils ont à cœur de solder leurs comptes dans l’enceinte du stade qui abritera ce duel, pour effacer de la mémoire des amateurs ce premier combat sanctionné par un nul.



Lac 2 donc une occasion en or d’imiter Balla Gaye 2. Et ça passe par une victoire nette et sans bavure sur Modou Lô. Mais ce dernier étant connu pour sa pugnacité, ce n’est pas gagné d’avance pour le leader de l'écurie Walo.







