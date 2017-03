Battu à mort par ses parents, un bébé de 8 mois décède

La venue au monde d’un bébé, dans de nombreuses cultures est généralement un moment de célébrations. Mais il faut croire que certains parents n’ont pas conscience qu’un bébé demande beaucoup de patience, d’attention et d’amour. Si bien que l’actualité fait de plus en plus état de ces jeunes enfants devenus les malheureuses victimes de leur parents.



Le site www.farrahgray.com révèle une actualité bien triste. Ce dimanche à Brookhaven, Shavone Whitehead, et son petit ami, Edward F. Wilson ont tous les deux été accusés de maltraitance envers leur enfant et de violence aggravée. Ces accusations pourraient d’ailleurs être aggravées après les résultats de l’autopsie du bébé.



Une autopsie qui pourrait révéler bien de choses, car le couple aurait battu à mort leur bébé, Kamonie, pour la punir. Mais de quoi méritait-elle d’être punie si sévèrement à 8 mois seulement ? Après des blessures aux jambes, aux fesses, au menton et aux bras ainsi que des côtes fracturées, une hémorragie et des fractures potentielles de crâne, le bébé a été placé sous assistance respiratoire, avant de succomber à ses blessures.



« Le détective qui gère cette affaire a été dans l’application de la loi 24 ans et il a dit que c’est probablement l’un des pires incidents de la maltraitance des enfants ou la cruauté envers les enfants qu’il a vus », a déclaré l’agent Carlos Nino à la radio WSB Radio. On est bien d’accord.