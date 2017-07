«Baye Modou Fall alias «Boy Djinné» devra être libéré» (avocat)

«Les dispositions de l’article 101 et 105, non seulement l’acte qui viole est nul mais cela entraîne toute la procédure ultérieure. Or, ce que nous avons dit nous, c’est l’article 101 alinéa 5 qui sert de première comparution qui a été violé par le Doyen des juges d’instruction. Donc, si le Tribunal nous donne raison, toute la procédure ultérieure, tout ce qui est reproché à Baye Modou Fall, associations de malfaiteurs, vols en réunion, évasion, tout devient nul et de nul effet. Baye Modou devra être libéré», dixit Me Abdoulaye Babou.



Selon le Conseil du célèbre fugitif, «l’instruction n’a pas été bien faite, il y a eu précipitation. On veut juger Baye Modou sur des affaires qui se sont passées au Savana et au Lagon alors qu’il a été déjà jugé sur ces faits en 2010 quand il était mineur, on a retrouvé le plumitif et on ne peut pas aussi juger les affaires de Mbour, à Dakar».



Du coup, «il faut attendre Thiès», clôt la robe noire.



Baye Modou Fall alias «Boy Djinné» sera jugé ce 18 juillet.



pressafrik.com