Bby de la Commune de Biscuiterie: La médiation du ministre Abdoul Aziz Tall porte ses fruits

Les responsables de Benno Bokk Yakaar de la commune de Biscuiterie ont scellé leur unité. Ils se sont engagés à matérialiser le ‘’Benno’’ pour un sacre au soir du 30 juillet 2017, après la médiation du ministre Abdoul Aziz Tall, originaire de la commune.



D’après des sources du ministre en charge du Plan Sénégal Emergent, « hormis le ministre conseiller Arona Coumba Ndoffene Diouf, absent de Dakar, qui a entièrement souscrit à l‘idée de la rencontre, tous les responsables de Bby, notamment Me Djibril War, Ismaila Gueye, Dior Thiam, Ndiaga Dieng, Abdoul Aziz Ndiaye, le professeur Kandji et Alassane Cissé ont tous répondu à l’appel du médiateur du jour, Abdoul Aziz Tall pour une unité d’action en vue d’un succès éclatant aux élections législatives de juillet 2017 »

.

La rencontre initiée pour concilier les positions des différents leaders de la coalition présidentielle de la commune de biscuiterie, a duré 3 heures.



« Aujourd’hui, les militants peuvent être rassurés par l’engagement pris devant le ministre Abdoul Aziz Tall, d’aller en ‘’Benno’’ recueillir les voix des populations, pour sacrer sa liste conduite par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, le soir du 30 juillet », informent des sources.



Se réjouissant de cette dynamique nouvelle installée dans ladite commune, le ministre Abdoul Aziz Tall « a tenu à remercier les différents leaders pour la considération à son égard et pour la volonté manifeste de s’inscrire dans l’esprit d’unité souhaité par le Président Macky Sall ».



Tous les leaders présents « ont manifesté leur gratitude au ministre Abdoul Aziz Tall, qui s’est également engagé à prendre part à toutes les manifestations qui se tiendront dans la commune ».



C’est dans une « ambiance empreinte de fraternité, que les « frères » du Bby de Biscuiterie se sont donnés rendez-vous ce mardi pour « consolider un cadre commun pour aller à la rencontre des populations ». Le ministre Tall a demandé aux différents leaders de sensibiliser les populations sur la nécessité d’aller retirer leurs cartes d’électeur.





Voxpopuli