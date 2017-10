Beach Soccer-Coupe intercontinentale 2017: Le Sénégal forfait par manque de moyens, l'Egypte représentera l'Afrique

Les "Lions" ne représenteront l’Afrique à la coupe intercontinentale 2017 de Beach Soccer. Les champions d’Afrique ont déclaré forfait et ne participeront pas à cette compétition qui se jouera à Dubai du 31 octobre au 4 novembre.



Selon une source, c’est par manque de moyens que le Sénégal a déclaré forfait. Il parait que la fédération n’est pas en mesure de prendre en charge la délégation et acheter les billets d’avion. De ce fait, les "Lions" n’iront pas représenter l’Afrique, informe nos confrères de Wiwsport.



Le Sénégal sera donc remplacé par l’Egypte. Les "Pharaons" vont participer au tournoi intercontinental 2017. 8 équipes joueront la coupe intercontinentale de Beach Soccer. Pour cette édition, il y’aura le Brésil, l’Egypte, l’Iran, le Mexique, le Portugal, Paraguay, la Russie et le pays hôte qui est le Dubai.