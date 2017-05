Béatrice « Allo docteur, comment cicatriser après une dépigmentation?»

Bonjour Docteur,

« J’ai eu à utiliser des produits éclaircissants pour me dépigmenter la peau. Et depuis un an, j’ai arrêté cette pratique. Mais il se trouve que j’ai du mal à cicatriser et lorsque j’y parviens, la partie reste noire pendant longtemps ou ne disparait pas du tout. Comment faire pour mieux cicatriser? ».

Béatrice

RÉPONSE DE DOCTEUR,

Pour votre peau, il faut appliquer 1 jour sur 2, l’argile verte, ou le jus de concombre avec une compresse; laissez sécher. Mangez des fruits au petit déjeuner et des légumes crus (en jus, ou hachés) à midi et le soir, avant tout repas cuit, varié; chaque semaine prendre 2 à 3 jours pour ne manger que des fruits et des légumes crus variés, au choix, à volonté, avant tout repas cuit (surtout les légumes crus assaisonnés à l’huile d’olive ou d’argan ou de soja une fois par jour. Faire deux jus de légumes (10 h et 16 h par jour).

afriquefemme.com