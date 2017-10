Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Beauté: Réaliser un maquillage de cérémonie en trois étapes – Vidéo Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Octobre 2017 à 09:09 | | 0 commentaire(s)|

Vous avez été invitée à une cérémonie et vous n’avez peut-être pas les moyens de vous offrir les services d’une maquilleuse ? Ou encore vous êtes comme nous, passionnée de maquillage et vous voudriez apprendre à vous maquiller vous-même pour une cérémonie ? Nous vous offrons les étapes pour un maquillage de cérémonie impeccable.

Etape préalable: La préparation Après avoir nettoyé la peau, on y applique la base. Rappelons que la base sert à protéger la peau du maquillage. Il faut la laisser sécher au moins 30 secondes. Après la base, on applique le fond de teint qui a déjà été testé sur la peau. Comme astuce, il faut appliquer le fond de teint de l’intérieur du visage vers l’extérieur. Il faut veiller à bien l’étaler pour ne pas qu’on sente des contrastes à certains endroits. Aussi, faut-il veiller à uniformiser la teinte au niveau du bas du menton pour encore éviter un contraste.

Etape 1:Le maquillage les sourcils On commence par appliquer le concealer pour délimiter les sourcils et les mettre en valeur. Après le concealer, on trace le contour des sourcils avec un crayon et on remplit l’intérieur des sourcils tout ça en suivant le tracé naturel des sourcils.

Etape 2: Le maquillage des yeux Pour maquiller les yeux, on commence par étaler un anti-cernes. Il servira de protection pour le maquillage des yeux. Vient ensuite l’étalage du fard à paupière. On pose un fard à paupière de teinte assez claire d’abord. Ensuite, on pose un autre fard à paupière dans le creux de la paupière supérieure. Puis, on applique un autre fard plus clair juste sur le bord des paupières. Après cette étape, à l’aide du crayon, on effectue un tracé sur le bord de la paupière pour mettre le regard en valeur. Puis vient le mascara.

Enfin pour cette étape, on étale un peu de blush sur les joues.

Etape 3 : Le maquillage de la bouche Pour les lèvres, on commence par tracer le contour des lèvres puis appliquer le rouge à lèvres. Rappelons que pour les lèvres assez charnues, il faut parfois utiliser un crayon de couleur foncée pour le contour pour donner l’illusion de lèvres un peu plus fines.

Enfin, pulvérisez un fixateur afin que votre maquillage tienne le plus longtemps possible.





Accueil Envoyer à un ami Partager