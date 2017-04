Bébé blessé: Fabregas dans de sales draps ? L'Espagnol Cesc Fabregas a-t-il blessé un bébé dans un parc londonien avant de prendre la fuite ? C'est en tous cas ce dont l'a accusé une jeune maman britannique, dans les colonnes du quotidien "The Sun", mardi 11 avril.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Avril 2017 à 10:57 | | 0 commentaire(s)|

Dimanche 9 avril, Victoria Diethardt amène son fils, Mark, 6 mois, dans un parc de Londres. Les consignes à l'entrée du jardin public sont claires : les ballons sont interdits.



La maman et son bébé sont allongés dans l'herbe quand soudain, le petit aurait reçu un ballon de football en pleine figure.



Un homme lui aurait crié des excuses, de loin, puis aurait récupéré son ballon avant de retourner jouer avec ses enfants. Alors que la maman essaye de calmer son bébé en pleurs, la famille quitte le parc. Victoria Diethardt se lève alors pour les rattraper : "Je n'allais pas les laisser partir sans savoir qui était le responsable", explique-t-elle au Sun. "J'ai interpellé l'homme, mais il est parti. Sa femme s'est arrêtée et m'a dit que mon bébé n'avait rien", poursuit-elle.



L'homme en question n'est autre que le joueur de Chelsea, Cesc Fabregas. Ce sont les autres promeneurs présents dans le parc qui préviennent Victoria qu'il s'agit de l'international espagnol. Dans la soirée, les parents décident d'emmener leur bébé à l'hôpital. "Il est normalement plein de vie, mais après l'accident, il a dormi toute la journée et quand il s'est réveillé, il avait l'air absent", témoigne la maman.



L'enfant est pris en charge par des médecins, qui ont diagnostiqué un traumatisme crânien et une commotion cérébrale, indique le quotidien italien La Gazzetta dello sport. En cas de complications, les parents ont indiqué qu'ils n'hésiteraient pas à porter plainte contre l'international espagnol.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook