Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Belgique : Des centaines de sénégalais de la diaspora signent la pétition pour le retour de Youssou Ndour à Bercy Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Avril 2017 à 23:39 | | 0 commentaire(s)| Une pétition lancée depuis la Belgique qui s’est vite étendue sur l’ensemble de la diaspora sénégalaise en Europe, particulièrement en France, a connu une forte mobilisation. A en croire Momar Dieng Diallo, le retour de l’artiste planétaire sera salvateur d’autant plus ce sont des milliers de sénégalais et de fans européens de l’artiste qui le réclament.

En accompagnant Youssou Ndour lors de la série de concerts à travers L’Europe, Momar Dieng Diallo a pu constater et entendre les vœux des sénégalais de la diaspora de voir l’artiste Youssou Ndour revenir à Bercy à Paris, avec son groupe le Super Etoile, pour des concerts de choc. Lors de ses récents concerts à Marseille, aux Pays Bas, le public a plusieurs fois entonné « Bercy !! Bercy !! Bercy !!! ». C’est pourquoi, Momar Dieng, coordonnateur diaspora, ont lancé cette pétition afin de mieux appréhender ce vœu des fans. En effet, Bercy est non seulement un rendez-vous des sénégalais avec leur Idylle mais une soirée de rencontres et de communion avec les diasporas d’Afrique qui profitent de l’occasion pour tisser des liens forts.



La pétition se poursuit et de nombreux sénégalais, africains et européens continuent de la signer à travers les réseaux sociaux. L’artiste, le ministre conseiller, le chef d’entreprises Youssou Ndour ne saurait à coup sûr demeurer insensible à cette requête du public et des fans. Son amour de promouvoir le Sénégal et l’Afrique, avec les diasporas africaines est connu de tous.



Youssou Ndour symbolise le porte-voix d’une Afrique qui s’assume et qui veut prendre en charge son avenir dans l’unité, nécessaire pour soigner les maux qui freinent le bien-être du continent. La diaspora africaine, à travers Bercy, se sacrifie pour le bien être du continent. De par leurs apports financiers ainsi que de par les compétences et expériences qu’ils ont pu acquérir, ils méritent ainsi une reconnaissance et une écoute de la part des leaders.



L’espoir est ainsi permis de voir l’artiste revenir à Bercy pour des prestations flamboyantes. Vive le Sénégal, vive la culture et l’Afrique Unie !



Accueil Envoyer à un ami Partager