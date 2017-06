Belgique : Le président Macky Sall a rencontré la communauté sénégalaise à Bruxelles (les photos)

Durant son séjour fructueux dans le Royaume de Belgique pour les besoins des journées Européennes du Développement où il a été hôte d’Honneur, le président Macky Sall a rencontré jeudi la communauté sénégalaise du Benelux en présence de Mankeur Ndiaye, Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’ Extérieur, d’Amadou Ba, Ministre de l’Economie et des Finances et du Plan, d’El Hadji Hamidou Kassé, Ministre, Chargé de la Communication à la Présidence de la République, de Mountaga Sy, directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des grands travaux (APIX) et de SEM Amadou Diop , Ambassadeur du Sénégal en Belgique et au Luxembourg.



Dans une ambiance sereine, le président a échangé, au delà des clivages, avec les différentes sensibilités sociales de la diaspora sur leurs préoccupations majeures. Au sortir de cette rencontre, plusieurs compatriotes interrogés satisfaits ont renouvelé leur engagement en faveur de la politique du président Sall axée sur une volonté de hisser le pays sur la planète de l’émergence.



La brève présentation du directeur de l’Apix sur les grandes réalisations du président a été une illustration parfaite des changements qui se sont opérés en profondeur au cours de ces cinq dernières années au Sénégal.









































Jamil Thiam, wabitimrew.net