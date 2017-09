Belgique : une mère tue son fils de 11 ans, à la hache

Une mère a avoué avoir tué son fils de 11 ans à coups de hache dans la nuit de samedi à dimanche à Seraing, près de Liège en Belgique, rapporte le parquet. Elle a également confirmé avoir tenté d'assassiner sa fille de 15 ans.



Sa fille a réussi à s'enfuir après le décès de son frère et s'est réfugiée chez une voisine. La mère a expliqué au juge d'instruction «avoir eu peur de mourir d'une maladie» et «avoir commis son geste afin d'éviter à ses enfants de vivre dans un monde tel que celui d'aujourd'hui».



Veuve depuis plusieurs années, la mère supportait mal le deuil de son mari, selon le parquet, et était connue pour être dépressive depuis ce décès. Son état psychologique se serait dégradé ces dernières semaines. Elle a expliqué qu'elle craignait pour sa santé ainsi que pour sa vie.



Interrogé par la télévision belge RTL, le bourgmestre de Seraing, Alain Mathot, a dit avoir mis en place une cellule psychologique pour les témoins de ce drame, les voisins comme les policiers. «Je me suis préoccupé d'avoir une aide psychologique pour les policiers qui ont constaté la scène, pour les voisins qui ont reçu la fille, explique-t-il. La fille est à l'hôpital, elle doit être encadrée.»





leparisien.fr