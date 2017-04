Bem Dakar lance le DBA et veut faire profiter aux étudiants de la vérité du terrain Le Doctorate in Business Administration (DBA) va démarrer la rentrée prochaine, en effet, Bem Dakar et l'ASMP (France) veut faire profiter aux étudiants de la vérité du terrain. Ainsi, sous l'égide du professeur Jean Marie Peretti, président de l'ASMP, les cours seront dispensés sous forme de séminaires. Et ce dernier n'a pas manqué de souligner l'importance du DBA qui contribue au progrés des sciences du Management. Mieux dira son collègue Soufyane Frimousse, "le DBA permettra l’accès aux informations avec des thèses qui mettront en évidence toutes les spécificités de notre environnement".

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Avril 2017 à 15:38



