Bénin: Patrice Talon évoque son rendez-vous manqué avec Macron

Depuis quelques jours, la presse béninoise et internationale ne cessent de s’attarder sur cette affaire. Patrice Talon est revenu sur cette rencontre manquée, samedi 07 octobre, lors d’une rencontre avec les Béninois de la diaspora installés en France. Il n’a subi aucune déconvenue de la part de son homologue français, a assuré le président béninois.



Il s’agit d’après M. Talon, d’une simple incompatibilité de calendrier. « Il s’est fait que malheureusement, le calendrier du président Macron n’a pas pu coïncider avec mes heures de disponibilité et notre rencontre n’a pas pu se faire », a-t-il expliqué comme le rapporte le site Benin Web TV.



Il a aussi profité pour évoquer les bonnes relations qui le lient avec son homologue français. « Chacun à ses braises et je ne peux pas imposer au Président français, le calme, la lucidité et le temps qu’il faut pour me recevoir alors que moi, j’ai programmé ma visite ici sans tenir compte de son calendrier surtout qu’il n’ y *a rien d’urgent », a-t-il ajouté.



Pour apporter un éclaircissement, le chef de l’Etat béninois a rappelé que c’est le Quai d’Orsay qui a sollicité une rencontre entre le président français et lui, courant mai juin 2017. Mais son état de santé ne lui a pas permis de répondre favorablement à cette requête.



Une autre controverse identique relative au président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki, avait déjà eu lieu. Invité aux Etats-Unis par Rex Tillerson, le secrétaire d‘État américain, Moussa Faki n’avait pas été reçu par son hôte. C’est finalement à des responsables d’un rang inférieur qu’il avait été confié, après des tractations.