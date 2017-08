Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Bénin: un projet de loi contre le gaspillage pendant les cérémonies bientôt à l’Assemblée Nationale Rédigé par la redaction le 1 Août 2017 à 22:51 | Lu 210 fois

Au regard de ce projet de loi, on peut tout de suite dire que les cérémonies au Bénin exigent de grandes dépenses, très souvent inutiles. Le député béninois Nazaire Sado est le porteur de ce projet de loi par lequel, il compte mettre fin à une vieille pratique dans les familles béninoises, qui est d’effectuer des dépenses excessives lors des cérémonies festives ou d’affliction.

Le parlement Béninois trouve inacceptable que lors d’une cérémonie, les dépenses excèdent la somme de 500.000 F CFA. Il soutient que cette somme est assez raisonnable pour couvrir tous les frais liés à une cérémonie festive ou de deuil.

Le projet de loi porté par le député Nazaire Sado indique que « les décès et inhumations ne peuvent donner lieu à aucun rassemblement autres que ceux prescrits par les rites ou tendant à manifester l’affliction, causée par la disparition du défunt. La consommation de boissons alcoolisées au cours des rassemblements autorisés ou non autorisés, est strictement interdite ».

« le texte interdit qu’un cadavre reste plus de 5 jours à la morgue » En outre, le texte ajoute : « pendant un moment de deuil, les personnes dont la présence n’est pas indispensable aux proches parents du défunt, ne peuvent séjourner plus de 24 heures consécutives après l’enterrement dans la maison mortuaire ou dans ses dépendances ».

Ce projet de loi comporte également une décision importante à propos du nombre de jours que doit faire un cadavre à la morgue. Le texte interdit qu’un cadavre reste plus de 5 jours à la morgue.

Selon l’honorable Nazaire Sado, les contrevenants à cette loi s’exposent à des amendes allant de 100.000 F CFA à 1 million F CFA et passibles d’une peine de 1 à 6 mois de prison.

Faire de grosses dépenses lors des cérémonies fait partie des pratiques culturelles de nombreuses communautés africaines. Cette tendance conduit parfois les familles à contracter de grandes dettes pour « garder » leur dignité dans la communauté.

