Benno Bokk Yaakaar/Dakar: Amadou Ba reçoit la bénédiction et le vote des Layènes

La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) de Dakar a démarré sa campagne ce dimanche par le village de Yoff. Amadou Ba, la tête de liste de la coalition présidentielle, s’est rendu au domicile du Khalife général des Layènes en compagnie du maire de la localité Abdoulaye Diouf Sarr, du Dr Malick Diop entre autres responsables.



Cette visite a été une véritable satisfaction puisque le fils aîné du Khalife, Seydina Issa Thiaw laye a demandé à ses condisciples de voter la liste de Benno BBY le 30 juillet prochain. Et cette décision est motivée selon lui par les nombreux investissements consentis par le chef de l’Etat pour la communauté Layènes en commençant par le programme de modernisation des cités religieuses dont fait partie Yoff.



Selon lui, Macky Sall peut considérer le Sénégal acquis à sa cause puisque rien ne peut se faire sans Dakar qui ne peut prospérer sans Yoff et cette contrée s’étant rangée derrière lui, la victoire ne fait plus l’objet d’aucun doute.



Mais, le représentant du Khalife a aussi exhorté les deux «frères» (Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr) à resserrer leurs rangs. Et cette unité doit aussi se ressentir au sein des sept (7) investis de BBY à Dakar car, a-t-il dit, «si quelqu’un s’aventure à vouloir porter préjudice à l’un des candidats de Macky Sall, c’est comme si c’est ce dernier qui était combattu puisque les 7 investis ne sont pas dissociables.

