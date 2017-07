Benno Bokk Yaakaar fustige le « saccage inacceptable » de bureaux de vote à Touba, « par une bande de nervis de l’opposition »

« La coalition Benno Bokk Yaakaar dénonce avec la dernière énergie le saccage inacceptable de bureaux de vote à Touba, par une bande de nervis de l’opposition qui verse dans la violence pour saboter à tout prix le scrutin.



La coalition Benno Bokk Yaakaar, fustige l’attitude et le discours irresponsable de l’opposition, teinté de tentative d’intoxication et de manipulation de l’opinion dans le but de préparer sa cinglante défaite qui s’annonce.



Nous invitons nos compatriotes à sécuriser leur vote après l’avoir exprimé.



En outre, la coalition Benno Bokk Yaakaar exprime sa grande satisfaction du déroulement général des élections sur l’étendue du territoire national. Partout à travers le pays, nous avons noté un réel engouement de nos compatriotes pour ces élections."



Cellulle Communication de Benno Bokk Yaakaar