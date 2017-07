Benno Bokk Yakaar conduit par Papa Maël Diop, ratisse large dans Fann, Point-E, Amitié...

Sous la conduite de son coordonnateur Papa Maël Diop, le comité électoral de Benno Bokk Yakaar de la commune multiplie les rencontres avec les populations sous plusieurs formes : thé-débats, meetings, visites de proximité…



Ce vendredi et jusque tard dans la nuit, Papa Maël Diop était avec la Fédération des associations féminines de la localité. Une manifestation initiée au niveau de Sicap Rue 10 par la commerçante Mme Sophie Mboup, l’épouse de Moustapha Niang, un ami de longue date du Directeur général des Aéroports du Sénégal.



Les femmes de la commune de Fann Point-E Amitié qui se retrouvent au niveau de quelques cinq associations, se disent être en phase avec le chef de l’Etat Macky Sall et se félicitent de la prise en charge de leurs préoccupations par les trois directeurs généraux que sont Papa Maël Diop, Dr Malick Diop et Abdou Karim Fofana.



Cela passe par les financements de leurs activités économiques et des emplois pour leurs enfants. Ensuite sur le plan de la santé par exemple, par l’intermédiaire de ces responsables politiques, quelque 1100 personnes sont déjà enrôlées dans la Couverture maladie universelle (CMU). Et le processus va se poursuivre, a promis Papa Maël Diop.



D’ailleurs pour ces femmes, la 13e Législature qui va venir avec une écrasante majorité en faveur du président Macky Sall, va institutionnaliser davantage la Couverture maladie universelle.



Au cours de la rencontre, le Directeur général des ADS a demandé aux femmes, de s’organiser davantage en GIE pour le développement de leurs activités économiques et les jeunes de ficeler de bons projets qui peuvent être concrétisés par l’intermédiaire du ministère de la Jeunesse. Car Pour Papa Maël Diop, c’est cela la politique de développement.



Il a été remercié par tous les intervenants pour ses appuis sur le plan social sans distinction à Dakar et ailleurs. Pour sa part, Dr Malick Diop a expliqué aux militants, la nécessité de donner au chef de l’Etat une majorité écrasante à l’Assemblée nationale. Selon lui, sans cela, Macky Sall ne pourra pas gouverner. Ce qui lui fait dire que c’est l’avenir du Sénégal qui est en jeu.



Le meeting de la Rue 10 était riche en ambiance avec les prestations des « Assiko » amenés par les antiquaires de l’Aéroport de Dakar conduits par leur président Lamine Ndiaye, Soda Bousso, Adja Ndickou Thioune et Pape Diouf. Ce dernier a précisé qu’il ne fait pas de la politique mais il apporte son soutien total à Papa Maël Diop dans toutes ses activités, car il le considère comme son père et son mentor.