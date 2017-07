Benno Bokk Yakaar de Dakar : Accueillis en grande pompe aux P.A. Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr misent sur la campagne programme Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2017 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

La Coalition Benno Bokk Yakkar de Dakar a enclenché son compte à rebours pour les élections législatives ce dimanche aux parcelles assainies. Amadou Ba, tête de liste départemental de la dite Coalition en compagnie de Abdoulaye Diouf Sarr et d’une très forte délégation ont sillonné dans l’après-midi les routes de Dakar à la rencontre des militants et responsables.



Pour ce premier jour de la campagne, le ministre de l’économie et des finances et sa délégation ont choisi Yoff comme première étape de sa visite où ils ont été reçus par le Khalif général des Layennes représenté par son fils Seydina Issa Thiaw Laye.



Celui, après les discours d’Amadou et de son ami Abdoulaye Diouf Sarr a non seulement formulé des prières pour la victoire de ses hôtes et du première ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne, mais aussi il a promis lors du scrutin prochain de voter en faveur la Coalition BBY en guise de soutien aux réalisations du président Macky Sall.



Après la famille Layenne, la délégation de la Coalition Benno Bokk Yaakaarbde Dakar a fait cap vers la Mosquée de la Divinité de Ouakam où elle a été reçue par l’Imam Ratib Babacar Diagne sous les acclamations des militants venus nombreux. Là aussi, l’imam Ratib a formulé des prières pour une victoire éclatante de BBY au soir du 30 juillet.



Le recueillement des prières étant fini, place à la campagne et à la démonstration de force. A ce titre, tout l’honneur reviens aux populations des Parcelles Assainies où Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr, respectivement ministre de l’Economie et des finances et ministre de la Gouvernance locale ont été accueillis vers le coup de 21 heures dans la ferveur et la liesse populaire par des militants qui ont pris d’assaut très tôt dans la journée la «Maison des «Parcellois» où s’est tenu le grand meeting.



Dans allocution, le ministre Amadou Ba est largement revenu sur quelques réalisations du président Macky. Lesquelles réalisations, dit-il, "doivent amener les populations à défendre lors du scrutin du 30 juillet prochain".



A titre illustratif, il cite la construction en cours du Stade qui a été laissé en rade pendant plusieurs années mettant la jeunesse des Parcelles dans une situation compliquée.



Il y a un programme de réhabilitation total et de construction concernant l’ensemble des écoles de Parcelles Assainies. Les marchés sont déjà attribués et les travaux vont démarrer dans les prochains jours.



Concernant le problème d’assainissement qui vivent les populations des Parcelles Assainies, le ministre Amadou Ba a laissé entendre que les « Unies 11 et 13 vont faire l’objet de traitement particulier et diligent ».



« Un programme de près de 416 milliards est en cours d’exécution pour pallier la pénurie d’eau au Sénégal. Dans ce programme, une usine de dessalement d’eau financé par le Japon va être construite, un autre sera réalisé au Lac de Guiers. En plus de cela un plan d’urgence sera mis en œuvre avec la réalisation d’autres forages dans les communes de Patte d’Oie, Grand Yoff et aux Parcelles Assainies. Sur le transport 17 kilomètres de routes sont entrains d’être réalisés dans la Commune des Parcelles Assainies », a expliqué Amadou Ba qui a invité les populations à voter la Coalition Benno Bokk Yaakaar pour mettre à Macky Sall de poursuivre ses réalisations.



Landing DIEDHIOU, Leral.net











Accueil Envoyer à un ami Partager