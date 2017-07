Benno Bokk Yakaar de Kaolack investit le terrain pour lister les réalisations du Président Macky Sall

La campagne électorale replonge Kaolack, dans une ambiance exceptionnelle. Au-delà de la caravane avec laquelle il sillonne la capitale du Saloum pour effectuer des visites de proximité à Thiofate et Saahme pour ne citer que ces quartiers, «l’aperiste» Modou Ndiaye Rahma a profité de la grande Assemblée générale (Ag) de la Coalition présidentielle, pour interpeller les responsables de l’Alliance pour la République (Apr) sur l’urgence de quitter les salons de leurs domiciles pour descendre sur le terrain et l’occuper en vue de convaincre les électeurs.



« Nous demandons à nos frères et sœurs de la majorité, de quitter leurs maisons pour descendre sur le terrain, battre campagne à la mesure de notre ambition, qui est de donner au président de la République, Macky Sall, une écrasante majorité confortable à l’Assemblée Nationale. Parce qu’une élection se gagne sur le terrain de la massification », a déclaré Modou Ndiaye Rahma, lors de cette Assemblée générale tenue à Darou Rakhmaty, quartier situé à Médina Baye.



Convaincu que l’argumentation est aujourd’hui aisée, M. Ndiaye n’a pas hésité à passer en revue les réalisations dont Kaolack a bénéficié à travers les ambitieuses politiques de développement mises en œuvre par le Chef de l’Etat, Macky Sall, avec le Plan Sénégal Emergent (Pse) ou encore le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc).



Intervenant dans ce même sillage, Serigne Aliou Cissé Dème de «Macky 2012», a invité les responsables de leur Coalition à occuper le terrain pour garantir la victoire du camp présidentiel. Remerciant le responsable Modou Ndiaye Rahma pour son esprit d’ouverture et sa disponibilité face aux militants, Mme Awa Niasse a, au nom des femmes, décerné un véritable satisfecit au président de la République, Macky Sall, pour toutes les réalisations dont la maison des hôtes et les nouvelles infrastructures routières réalisées à Médina Baye.



Quant au jeune responsable de la Cojer Kaolack, Abdoulaye Khouma, toujours fidèle à son discours citoyen et républicain, il a demandé à l’opposition de ne pas se réjouir du malheur des sinistrés des inondations, pour en faire un sujet de campagne électorale. Parce que, tient-il à souligner, aussi bien en France qu’aux Etats-Unis, de grandes puissances économiques, les aléas climatiques y dictent leurs lois. « Cessez d’utiliser les inondations pour battre campagne. Et proposez, si vous en êtes capables, un programme alternatif crédible, au lieu d’exploiter le malheur des sinistrés », leur a lancé M. Khouma.