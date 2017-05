Benno: Une cellule de communication pour porter les actions du pouvoir A la suite de l’installation de la cellule des femmes, des jeunes et des sages, la cellule de communication du mouvement Benno Bokk Yakaar a organisé ce matin, son premier point de presse. Coordonné par Pape Mahwa Diouf, cette organisation qui dit vouloir éclairer les citoyens sur des sujets de grande importance semble, au vu des débats de ce matin, bien lancée pour jouer le rôle de « répliqueur » à l’opposition.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Mai 2017 à 16:24 | | 0 commentaire(s)|

« Ne vous trompez pas, nous sommes dans un cadre politique » a lancé dès l’entame, le coordinateur de la cellule, Pape Mahwa Diop.



La suite des débats lui a bien donné raison. Car la référence itérative à l’opposition et les quelques louanges au bilan du Président Sall, laissent penser que ce mouvement, qu’ils appellent « cellule de communication », est un pseudo mouvement politique.



Cette cellule serait donc « chargée de forger un argumentaire pertinent, fondé sur la mise en valeur du bilan du PR Macky Sall », estime le coordonnateur de la cellule.



Ceci pour « faire face à une ode sans projet, ni proposition alternative du Pse. Nous avons l’obligation d’empêcher la désinformation, la rumeur portée par l’opposition » profère M. Diouf.



Pour donner une teneur factuelle à ses propos, le premier responsable de la cellule rappelle quelques réalisations du pouvoir en place, en comparaison à celles de l’ancien régime : « L’électrification qui était de 900 heures de coupures par an à l’époque est passé aujourd’hui, à moins de 24 heures. Plus de crise d’orientation. Pareil pour l’hydraulique ou encore l’agriculture ».



Cette nouvelle structure entend s’adresser à l’ensemble des citoyens d’ici et de la diaspora. Car ses membres estiment « ne pas être dans la réactivité, mais dans la construction ».



Parlant de l’affaire Khalifa Sall, M. Diouf a demandé de laisser à la justice le soin de faire son travail.



Parmi les quelques figures constituant cette cellule, l’on peut citer entre autres, le Dr Malick Diop.



M - M - S - Leral

