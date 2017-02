Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Benoît Hamon investi par le PS après sa victoire à la primaire à gauche Rédigé par Massene Diop le 5 Février 2017 à 16:42 | Lu 118 fois

Une semaine après sa nette victoire à la primaire à gauche, l’ancien ministre de l’éducation a été officiellement investi dimanche à la Mutualité, à Paris.



Il se lève, front plissé, inimitables sourcils circonflexes et long sourire amusé, alors que les 2 000 militants socialistes rassemblés à la maison de la Mutualité, à Paris, agitent des drapeaux multicolores et s’époumonent : « Benoît président, Benoît président ! » Le président de la haute autorité de la primaire, Thomas Clay, vient d’annoncer sans rire (mais il fait rire la salle) les « résultats définitifs » du scrutin des 22 et 29 janvier, avant de déclarer « officiellement » lancée la campagne du candidat de la Belle Alliance populaire à l’élection présidentielle.





Une semaine après sa victoire au deuxième tour de la primaire de la gauche, avec 58,69 % des suffrages, Benoît Hamon était donc investi samedi 5 février par le Parti socialiste (PS), alors que la gauche − sidérée devant les déboires imprévus mais spectaculaires de François Fillon − recommence à y croire. Depuis quelques jours, le candidat du PS a d’ailleurs fait un bond dans les sondages, où il talonne désormais Emmanuel Macron, lui-même qualifié pour le second tour, selon certaines enquêtes.



Il y a d’ailleurs de l’ambiance et de l’enthousiasme à la Mutualité, salle mythique située dans le 5e arrondissent de Paris, même s’il y règne un parfum d’entre-soi, quand on compare à la grand-messe lyonnaise de la veille, au cours de laquelle Emmanuel Macron s’est affiché avec des accents messianiques comme un candidat au-dessus des partis, devant plus de 10 000 personnes chauffées à blanc.





« Transformer la colère »



Mais à la tribune, Benoît Hamon a rappelé qu’il ne voulait pas être un « homme providentiel », dénonçant cette « immaturité qui consiste à proposer un guide à la nation », une « tromperie », une « imposture ». Dans un discours-fleuve, le candidat du PS a d’abord insisté sur l’indispensable rassemblement d’une gauche éclatée, avant le premier tour de la présidentielle. Il a réaffirmé que celui-ci ne se réduisait pas à des accords d’appareil et en a appelé aux électeurs « d’où qu’ils viennent ».



« Ce qui compte c’est là ou nous voulons aller », a-t-il martelé, alors que l’écologiste Yannick Jadot a fixé à fin février la date limite pour un projet commun à gauche et que Jean-Luc Mélenchon s’est dit prêt à travailler avec lui à condition qu’il rompe clairement avec l’héritage et les figures du quinquennat de François Hollande, sur le thème du « eux ou nous ». « Je leur demande de ne pas me demander des têtes », a prévenu M. Hamon.



Pressé de l’autre côté de l’échiquier, à gauche, par Bernard Cazeneuve et les hollandais de reprendre à son compte le bilan, le candidat socialiste a réaffirmé son cap de la primaire, même s’il a répété qu’il ne partait pas de « rien ». « Regardons ce que la droite veut défaire, nous verrons ce que nous avons fait de bien », a-t-il ainsi lancé, avant d’égrener les points positifs du quinquennat, notamment dans le secteur de l’éducation nationale (sur lequel il a régné à peine cinq mois) mais aussi le mariage pour tous ou l’opposition au traité transatlantique.



Mais, a-t-il aussitôt ajouté, « ce bilan a laissé aussi de personnes mécontentes, qui le rejettent, critiquent » . « Il ne faut pas mépriser ça au moment où nous voulons rassembler », a-t-il insisté, indiquant qu’il voulait « transformer cette colère » en une « aspiration » et se tourner résolument vers l’avenir. « Ce bilan ne peut pas être l’axe autour duquel nous ferons campagne », a-t-il résumé. Voilà les deux têtes de l’exécutif prévenues.



La doctrine du « Guépard »



Lancé dans une course de vitesse avec Emmanuel Macron, qu’il accuse de ne pas avoir de programme, d’incarner le système et le statu quo, le candidat socialiste a fait référence au roman Le Guépard pour le critiquer en creux : « Dans l’humeur du temps, il y a la doctrine du Guépard. Tout change en surface pour qu’en réalité rien ne change derrière. On les voit les jeunes guépards, les créatures du système qu’une habile manipulation transforme soudain en grands transformateurs. »





Le coude replié sur le pupitre, hommage subliminal à François Mitterrand, M. Hamon a égréné ses propositions pour un « futur désirable », dont le revenu universel et la conversion écologique. En réponse à ceux qui lui reprochent son manque de crédibilité, il a rappelé « les doux rêveur du CNR » qui ont inventé la sécurité sociale au lendemain de la deuxième guerre mondiale.



« Désirez cet été qui vient ! Croyez-y de toutes vos forces. Alors nous serons invincibles ! », a-t-il conclu en faisant observer que « quelque chose a changé depuis quelques jours ». « Nous étions relégués, exclus du second tour, a-t-il poursuivi. Non seulement ces faits ont été démentis mais tout ce que je perçois partout où je vais montre qu’est en train de se lever un vent, un mouvement, une aspiration, qui feront une fois de plus démentir les pronostics. » Puis, constatant qu’il dépassait les délais impartis, il a ironisé : « On va rater le 13 heures, c’est ainsi... ! »





Au pied de la tribune, aucun poids lourd pour cette convention d’investiture. Seule une poignée de ministres, dont Laurence Rossignol, Najat Vallaud-Belkacem, Mathias Fekl ou Emmanuelle Cosse. « Une photo où il aurait été au milieu du gouvernement, ça aurait été contre-productif pour la suite », a défendu un proche du candidat dans les través tamisées de la Mutualité. Grand absent, également, le finaliste défait du deuxième tour de la primaire, Manuel Valls, parti en vacances.



Mais l’ancien premier ministre était représenté par ses principaux lieutenants, soucieux de se montrer beaux joueurs, dont les parlementaires Luc Carvounas, Philippe Doucet et Didier Guillaume (son directeur de campagne), ainsi que son conseiller politique, Yves Colmou. « Je ne viens pas en observateur avec une rancœur, a précisé Luc Carvounas. Je viens sans états d’âme, avec l’envie de gagner ».



Le premier ministre, Bernard Cazeneuve, était absent lui aussi, en dépit de ses déclarations de bonnes intentions (lire nos éditions du 5 et 6 février). Quant au premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, il a fait applaudir Martine Aubry, en convalescence à Lille, qui aurait « tellement aimé » être là. Dans la foulée, un ange est passé quand il a voulu faire applaudir François Hollande... pour sa « hauteur de vue » et son « courage » d’avoir renoncé à se représenter. « D’autres devraient s’en inspirer », a-t-il aussitôt lancé, visant François Fillon, sous la pression de « l’affaire Penelope » et qui refuse de se retirer de la course présidentielle.





Taubira ovationnée



Les deux candidats défaits à la primaire Vincent Peillon et Arnaud Montebourg avaient rejoint la Mutualité en fin de matinée, suivis de l’ex-ministre de la culture Aurélie Filippetti et de l’ex-garde des sceaux Christiane Taubira. Quatre anciens ministres, dont trois en rupture de ban avec le quinquennat. Mais c’est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a ouvert le bal des orateurs, par cet hommage vibrant : « Grâce à toi nous avons repris des couleurs ! ». « Il y a encore quelques semaines nous étions en voie de disparition, relégués dans les profondeurs du classement, nous étions dans le gruppetto (...) aujourd’hui nous sommes de retour dans le peloton de tête », a-t-elle ajouté.



Plusieurs personnalités de la société civile, dont la sociologue Dominique Méda ou le chercheur Patrick Weil, ont également pris la parole. Mais c’est Christiane Taubira qui a incontestablement été la guest star de la matinée, longuement ovationnée. « Vous verrez, nous allons nous éblouir nous-mêmes », a-t-elle lancé sans rire, sous les vivats. « Nous partons à la reconquête des cœurs et des esprits. Nous allons redevenir une gauche de combat plutôt qu’une gauche de constats », a-t-elle ajouté, en appelant de ses vœux un « avenir lumineux ».



Censé galvaniser les troupes socialistes et faire monter la pression avant le discours de Benoît Hamon, un petit film a été diffusé sur les écrans géants de la Mutualité, retraçant les premiers pas du candidat à la primaire. Apparaissaient également les grandes figures de la gauche : François Mitterrand, Michel Rocard, Lionel Jospin, dont des extraits de discours ont même été repris, Segolène Royal ou encore Martine Aubry. Bernard Cazeneuve et François Hollande font une apparition furtive mais sans son. Benoît Hamon a toute de même pris soin de rendre hommage au chef de l’Etat, le citant sur la laïcité (« l’art de vivre-ensemble ») ou le remerciant pour son action contre le terrorisme. « Je ne serai pas un candidat ligoté », avait-il confié au Monde.



Censé galvaniser les troupes socialistes et faire monter la pression avant le discours de Benoît Hamon, un petit film a été diffusé sur les écrans géants de la Mutualité, retraçant les premiers pas du candidat à la primaire. Apparaissaient également les grandes figures de la gauche : François Mitterrand, Michel Rocard, Lionel Jospin, dont des extraits de discours ont même été repris, Segolène Royal ou encore Martine Aubry. Bernard Cazeneuve et François Hollande font une apparition furtive mais sans son. Benoît Hamon a toute de même pris soin de rendre hommage au chef de l'Etat, le citant sur la laïcité (« l'art de vivre-ensemble ») ou le remerciant pour son action contre le terrorisme. « Je ne serai pas un candidat ligoté », avait-il confié au Monde.



