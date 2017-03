Benzema: "Je n’ai jamais dit que Deschamps était raciste"

Au cours du long entretien qu’il accordé à RMC Sport, jeudi soir dans l’émission Team Duga, Karim Benzema est revenu sur une déclaration polémique qu’il avait faite dans la presse espagnole, en juin dernier.



L’attaquant du Real Madrid, non-sélectionné par Didier Deschamps pour l’Euro 2016, avait lâché dans Marca que le sélectionneur avait "cédé sous la pression d’une partie raciste de la France".



Des propos qu’il assume, refusant de croire qu’ils sont à l’origine de sa mise à l’écart. "Je ne peux pas regretter ces mots-là parce que c’est vrai. C’est évident,a affirmé le buteur merengue. Maintenant, si le sélectionneur a mal compris ou a mal lu, mais je ne pense pas parce qu’il parle espagnol, je n’ai jamais pensé une seconde que Didier Deschamps ou Noël Le Graët étaient racistes. En aucun cas."



"Mais s’il regrette mes paroles, j’aimerais qu’on s’appelle et qu’on s’explique. Comme ça il n’y a plus rien, a ajouté un "KB9" qui aimerait s’entretenir avec "DD" pour enfin comprendre pourquoi il n’a plus été convoqué chez les Bleus depuis octobre 2015. Ça peut le toucher. Mais moi, je n’ai jamais dit que c’était un raciste." La balle est désormais dans le camp du manager tricolore…



