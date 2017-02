Benzema reviendra en équipe de France, selon Le Graët

Une fois de plus, Noël Le Graët a exprimé toute l'estime qu'il avait pour Karim Benzema malgré l'absence prolongée du buteur français en équipe de France.



Benzema n'a pas porté le maillot bleu depuis plus d'un an. L'attaquant du Real Madrid est mis en examen pour tentative de chantage, complicité et participation à une association de malfaiteurs dans le cadre de l'affaire Valbuena.



Un épisode fastidieux que Le Graët déplore. Interrogé sur la situation du Madrilène, le président n'a pas fermé la porte, affirmant qu'il reviendrait "un jour" s'il continue à "bien jouer".