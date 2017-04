Benzema vers le Milan AC (Italie)

Karim Benzema sera-t-il le premier grand transfert d'envergure du Milan AC ? C'est en tout cas ce que pensent certains quotidiens italiens comme Tuttosport. Le journal annonce que le club milanais est celui qui se fait le plus insistant pour attirer l'international français (81 sélections, 27 buts) dans ses filets. Pas encore racheté par les Chinois, les Rossonero souhaiteraient retrouver leur glorieux passé, eux qui n'ont plus gagné de titres majeurs depuis la Série A 2011 avec Zlatan et compagnie. Pour arriver à leurs fins, les dirigeants milanais veulent donc mettre les moyens. Ils prépareraient donc un chèque de 60 millions d'euros pour attirer Benzema.





Huitième buteur de l'histoire du Real

Souvent critiqué depuis son arrivée au Real Madrid, l'ancien Lyonnais est toujours là, huit ans après malgré les entraîneurs et les reproches. Benzema a joué son 350e match avec la Casa Blanca début mars (179 buts), et fait partie des meubles surtout depuis l'arrivée sur le banc du Real de celui qu'il considère comme « un frère » fin 2016, Zinedine Zidane.



Sous contrat jusqu'en 2019, « la Benz » est à tournant de sa carrière à 30 ans mais vu le succès engendré depuis huit ans, il semble peu concevable de voir le natif de Bron s'envoler à Milan. Surtout qu'il faudra certainement plus de 60 millions pour forcer Florentino Perez à vendre l'un de ses chouchous.



Karim Benzema partira ou partira pas, affaire à suivre !