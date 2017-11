Bercy 2017 : Youssou Ndour guest star exceptionnel de Radio France Internationale ce jeudi

A l’occasion de sa venue à Paris avec le Super Étoile de Dakar pour « Le Grand Bal » organisé samedi 18 novembre à l’AccorHotels Arena (Ndlr : Bercy) et dont RFI est partenaire, Youssou N’Dour est l’invité d’honneur de la radio mondiale ce jeudi 16 novembre.



Tout au long de la journée, l’artiste sénégalais à la renommée internationale, auteur-compositeur, interprète, musicien et homme politique, revient sur son parcours et livre aux auditeurs son regard sur l’actualité.

Au programme* :



Ø A 7h15 : Le focus du jour. Portrait de Youssou N’Dour réalisé par Guillaume Thibault, Envoyé Spécial Permanent de RFI à Dakar.



Ø A 8h10 : Appels sur l’actualité présenté par Juan Gomez. Youssou N’Dour, rédacteur en chef du jour, propose aux auditeurs de commenter la situation au Zimbabwe et le déclin de Robert Mugabe, les relations entre la France et l’Afrique, la sécurité sur le continent ainsi que les problématiques liées à l’accès aux soins et à une couverture médicale.



Ø À 10h10 : 7 milliards de voisins, présenté par Emmanuelle Bastide. Que peut-on attendre des artistes engagés ? Environnement, éducation, protection de l’enfance, démocratie : quelle influence ont les artistes sur les grandes questions sociales et politiques ? Avec Youssou N’Dour et Michka Assayas, producteur de l’émission Very Good Trip (France Inter), écrivain et spécialiste du rock.



Ø A 12h30 : Afrique midi, présenté par Charlotte Idrac. Youssou N’Dour est le rédacteur en chef d’un journal de l’Afrique positive, qui bouge et qui invente.



Ø A 15h10 : Radio Foot Internationale, présenté par Annie Gasnier. Youssou N’Dour revient notamment sur la qualification des « Lions de la Teranga » pour le Mondial 2018 en Russie, la deuxième de l’histoire du Sénégal.



Ø A 16h10 : Couleurs tropicales présenté par Claudy Siar : Youssou N’Dour propose notamment de découvrir trois titres issus de de l’album « Africa Rekk » réédité en octobre dernier : « Mbeugël is all » (avec Toumani Diabate), « Yite » et « Seeni valeurs ».



* TU (Temps Universel) sur antenne Afrique