Berlin : L’ambassade du Sénégal et son personnel actuellement sans locaux La représentation diplomatique sénégalaise en Allemagne n’a actuellement ni adresse postale, ni ligne téléphonique. Le personnel de l’ambassade est sous chômage technique, le temps de trouver de nouveaux locaux pour le loger. Ils seraient en situation irrégulière.



Jeudi 3 Août 2017

A en croire L’Observateur, «le mobilier de l’ambassade a été embarqué à bord d’une fourgonnette stationnée devant le bâtiment avant-hier (lundi), pour être déposé dans un entrepôt. En attendant que l’ambassadeur trouve de nouveaux locaux pour y loger son personnel».



Pourtant, note les sources du journal, des mises en demeure ont été envoyées depuis plusieurs années par le propriétaire du bâtiment qui abrite la chancellerie. Laquelle précise que «des correspondances ont été envoyées aux autorités compétentes pour la location ou l’achat d’un nouveau siège, des lettres restées sans suite».



Pour le moment, informe L’observateur, l’ambassade ainsi que son personnel sont sans abri, le temps qu’une solution soit trouvée.



«Il ne s’agit pas d’une expulsion et nous n’avons pas non plus d’arriérés de loyer. C’est juste un contrat qui est arrivé à terme à la fin du mois d’août», justifie le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye dans L’Observateur.

