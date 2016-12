Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Berlin : une attaque au camion contre un marché de Noël fait 12 morts et 48 blessés Rédigé par Ibrahima Ndour le 20 Décembre 2016 à 19:18 | Lu 806 fois Un camion immatriculé en Pologne a foncé sur la foule sur un marché de Noël en plein centre-ville de Berlin, faisant au moins 12 morts et 48 blessés lundi soir. La police allemande privilégie la piste d'un attentat terroriste, similaire à celui commis à Nice, dans le sud de la France, le 14 juillet dernier.

Il est 20 heures, lundi 19 décembre, lorsqu’un camion fonce sur la foule de l’un des marchés de Noël, très fréquenté par les Berlinois et les touristes, dressé au pied de l’église du Souvenir, l’un des monuments les plus symboliques de la ville. La semi-remorque poursuit sa course sur 20 à 80 mètres, faisant au moins 12 morts et 48 blessés. La police n’a donné aucune information sur l’identité des victimes. Seules indications données par la police : le corps d’un ressortissant polonais a été retrouvé dans la cabine du camion, mais il ne s’agit a priori pas du conducteur qui a foncé sur la foule.

« Nos enquêteurs estiment que le camion a été intentionnellement dirigé dans la foule du marché de Noël », a indiqué la police berlinoise dans un message sur Twitter, précisant qu’elle traitait l’affaire comme un « probable attentat terroriste ». L’enquête a d’ailleurs été confiée au parquet fédéral compétent en Allemagne pour les affaires de terrorisme.

Selon le ministre de l’Intérieur, Thomas de Maizière, il y a « beaucoup de raisons » de penser qu’il s’agit d’une attaque délibérée. Ce dernier a souligné à la télévision allemande que si l’Allemagne était une cible pour les groupes jihadistes, ses services n’avaient « aucun indice (laissant penser) qu’un marché de Noël » pouvait être visé.

Source Jeune Afrique.



