Bernard Tapie apparaît pour la première fois publiquement, depuis l'annonce de son cancer (photos)

Sur les images, l'ancien ministre est visiblement affaibli. Il a perdu de sa chevelure autrefois fournie et de sa bonhommie. Les traits tirés, il était presque méconnaissable. Mais dans le micro, sa voix est intacte: "J'espère que la justice belge mettra un point d'honneur à interroger le droit européen pour savoir si ce qui a été fait a été bien fait ou pas", commente-t-il sobrement. La journaliste lui demande alors s'il a été victime d'un acharnement. La réponse est immédiate et sans détour : "Olala, quelle question! C'est à mon estomac qu'il faudrait poser la question", lance-t-il en partant.





"Il y a des hauts et des bas"

Le 23 septembre dernier, Stéphane Tapie annonçait sur RMC Sport que son père était atteint d'un cancer . Invité sur RTL le 28 septembre dernier, le fils de l'ancien Président de l'Olympique Marseille se voulait rassurant jurant que son père continuerait à se battre. Malgré un mental fort, l'état de son père demeure fragile : "Ca dépend, il va bien mais ça dépend des moments. Il a des hauts et des bas. Ce matin ça n'allait pas terrible et cet après-midi ça allait mieux et puis ce soir ça ira moins bien surement mais ça fait partie du traitement."



Il dévoilait alors les étapes de l'évolution de son cancer de l'estomac: "Ça a commencé par un mélanome et puis ils se sont aperçus qu'il était descendu un peu plus bas, le mélanome. Quand ils l'ont opéré ça a touché un petit peu l'œsophage et puis maintenant l'estomac." D'après l'AFP, Bernard Tapie a été opéré le vendredi 22 septembre dans un hôpital parisien. Depuis, il jongle entre repos et chimiothérapie gardant espoir de vaincre la maladie.



