Béthio Thioune demande pardon

Les pas de danse du cheikh avec l’une de ses femmes avaient fait un tollé la semaine passée. Poussant le très respecté Serigne Mame Mor Mbacké à dire : « ces dernier jours, une personne (Ndlr : Cheikh Bethio) s’est rendue à la résidence pour y danser toute la nuit. Serigne Touba ne veut pas d’une maison où l’on danse. Donc, Serigne Touba n’en veut plus ».



A la suite de Serigne Mame Mor Mbacké, l’imam des Mourides établis au pays de l’oncle Sam a dit à qui veut l’entendre, que cette maison est désormais bannie des demeures de Serigne Touba.



Face à la polémique, Bethio Thioune a fait une sortie le samedi à Indianapolis lors d’un ziar organisé par ses talibés. Dans un premier temps, il a demandé à ses disciples de ne pas répondre et d’arrêter de faire des vidéos pour s’en prendre à des gens. Ensuite, il a demandé pardon à la communauté mouride, à Serigne Touba et Serigne Saliou Mbacké.





Les Echos