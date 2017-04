Bettenty: Les filles du Président Sall, d'El Hadji Diouf...étaient sur l'île le jour du drame

Bettenty avait des hôtes de marque ces derniers jour. Au moment où ce village de plus de 10 000 âmes pleurait ses braves dames décédées suite au naufrage d'une pirogue, la fille du président Macky Sall, y effectuait une excursion, en compagnie de ses camarades de classe dont la fille du footballeur, El Hadj Diouf, la fille de l'ancien ministre Moustapha Guirassy, entre autres .



La fille du couple présidentiel a séjourné pendant trois jours à Bettenty, village d'un de leurs professeurs d'Anglais. D'ailleurs, on nous signale que les filles de Macky et Diouf ne passaient pas la nuit avec le reste du groupe qui était logé dans 7 chambres du campement de Bettenty. Et le jour du drame, les élèves en excursion, au nombre d'une soixantaine de personnes étaient en visite à l'Île aux oiseaux, non loin du lieu du naufrage qui a coûté la vie à 21 femmes, toutes habitantes de Bettenty. D'ailleurs, ce sont les éléments des Sapeurs-pompiers venus spécialement à Bettenty pour assurer la sécurité de la fille de Macky Sall, qui ont aidé les jeunes à aider à évacuer les victimes du naufrage.



( Source: L'Observateur)