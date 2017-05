Beyoncé, Kim Kardashian, Katy Perry... ces stars engagées en politique

Entre Katy Perry, qui est en colère contre Orlando Bloom, et Hillary Clinton, c'était une vraie histoire d'amour ! FYI, la chanteuse a quand même envoyé à la candidate des chaussures qu'elle avait imaginé en son honneur #BFF, normal quoi ! L'interprète de "Bon appétit" a également donné un show quelques jours avant l'élection... de Donald Trump ! Eh oui, sorry Katy !

Katy Perry avec Hillary Clinton

Kanye West



Seulement quelques jours après l'élection de Donald Trump, le rappeur Kanye West est allé à sa rencontre dans la Trump Tower à New York. Entre sourire en coin et accolade chaleureuse, le président élu semblait très heureux du soutien de la star. Cela aurait même donné quelques idées à l'interprète de "Famous". Kanye for 2020 ? Cela veut donc dire Kim K en Première Dame... Heu... ouais mais non ! En tout cas, cette rencontre n'a pas vraiment fait plaisir à sa chère et tendre.

Kanye West, futur président ?

Kim Kardashian

Eeeh oui, Kim K a vu rouge ! Sur la Toile, la star de la télé-réalité L'Incroyable Famille Kardashian a clairement affiché son soutien à Hillary Clinton. Quand elle a appris que Kanye était allé à la rencontre de Donald Trump, elle n'était vraiment, mais alors vraiment pas contente ! Bon, durant un temps, elle a fait flipper ses fans avec un post qui disait le contraire. Contrairement à son mari, Kim Kardashian a soutenu Hillary Clinton. Sorry aussi Kim !

La famille Kardashian contre Trump Jean-Claude Van Damme

Quoi ? Tu n'étais pas aware que Jean-Claude Van Damme était pour Donald Trump ? De passage sur le plateau du Grand Journal en mars 2016, l'acteur belge avait déclaré : "Donald Trump, c'est un monsieur qui fait du business, qui adore son pays, qui adore ses gens". On dit merci qui ? Merci Jean-Claude pour ton analyse ! Voilà, voilààà

Jean Claude Van Damme pour Trump Beyoncé

Pour soutenir Hillary Clinton, Beyoncé sur le point d'accoucher, et son mari Jay Z ont vu les choses en grand ! Le couple le plus famous du monde avait organisé un énorme concert de soutien à Cleveland en l'honneur de la candidate démocrate. Si de nombreuses stars ont fait une courte apparition durant le show, c'est bien le discours de Queen B qui a marqué les esprits : "Il faut penser au futur de nos filles et de nos fils, et voter pour quelqu'un qui tienne à eux autant que nous-même. Et c'est pour cela que je suis derrière elle". Avouez, vous avez un peu la larme à l’œil !

Un choix judicieux pour Hillary ? Gisele Bünd­chen et Tom Brady