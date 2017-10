Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Beyoncé: Sa fille se prend déjà pour une star et porte une robe à 4000 euros ! Rédigé par leral.net le Mardi 10 Octobre 2017 à 23:43 | | 0 commentaire(s)| Beyoncé a accouché de ses jumeaux il y a quelques mois. Cependant, elle n'oublie pas de s'occuper de Blue Ivy, qui a déjà l'air d'une star !



Beyoncé est restée très discrète depuis son accouchement cet été. Cependant, la chanteuse commence de plus à en plus à sortir et elle n’hésite pas à afficher sa fille, Blue Ivy.

BEYONCÉ : BLUE IVY ATTIRE TOUS LES REGARDS LORS D’UN MARIAGE ! Beyoncé a accouché de jumeaux et elle est maintenant mère de trois enfants. Blue Ivy, la grande sœur sait déjà comment attirer l’attention. En effet, ce week-end, Beyoncé et Jay-Z sont allés à un mariage à la Nouvelle-Orléans. Le couple était accompagné de leur petite fille. La fillette semble avoir volé la vedette à sa mère et elle a attiré l’attention des médias. En effet, tous les regards se sont posés sur l’enfant ou plutôt sur la robe qu’elle portait.



En effet, pour l’occasion, Beyoncé a fait fort en habillant sa fille avec une robe de créateur à 4200 euros ! La robe, couleur argent est fait de cristaux et elle a été créée par Mischka Aoki. La fillette de 5 ans rayonnait dans son accoutrement et elle a eu droit à de nombreux compliments sur les réseaux sociaux. Néanmoins, les mariés se sont aussi fait voler la vedette et ont bien été embêtés car ils avaient demandé aux invités de ne pas venir avec leurs enfants…

BEYONCÉ : BLUE IVY VOLE LA VEDETTE À SES PARENTS Beyoncé et Jay-Z ne semblent pas avoir tenu compte de la recommandation des invités. Blue Ivy est encore très jeune mais elle fait partie de ces enfants stars qui ont déjà beaucoup d’influence. En effet, la chanteuse semble acheter beaucoup de robes de création à sa fille. Blue Ivy ressemble bien à Beyoncé au même âge et la mère ne compte pas pour sa fille !





Au contraire de leur fille, Beyoncé et Jay-Z se sont montrés plus discrets au mariage. En effet, Beyoncé portait une longue robe rose. La chanteuse était très belle et elle semble bien avoir retrouver sa taille de guêpe ! De son côté, Jay-Z était très élégant dans son smoking.

La petite Blue Ivy semble vraiment marcher sur les traces de sa mère et il est fort possible qu’elle devienne aussi célèbre qu’elle quand elle sera plus grande. En tout cas, elle a déjà l’allure d’une vraie star !





