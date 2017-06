Beyoncé à nouveau maman : La superstar a accouché de ses jumeaux

C'est via ce mode de communication que Beyoncé avait créé la surprise le 1er février en annonçant au monde entier sa grossesse. "Nous voudrions partager notre amour et notre bonheur. Nous avons été bénis deux fois. Nous sommes incroyablement reconnaissants que notre famille puisse s'agrandir de deux nouveaux membres et nous vous remercions pour vos voeux. Les Carter", avait-elle posté pour légender la toute première photo d'elle enceinte de ses jumeaux. Une belle revanche après la fausse couche dont elle a été victime deux ans après la naissance de Blue Ivy...