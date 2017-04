Beyoncé enceinte et Jay Z en date romantique pour leur anniversaire !

Le grand jour approche ! Eh oui dans quelques mois, la famille Carter va s'agrandir. La petite Blue Ivy va bientôt avoir des petites soeurs ou petits frères à pouponner. Il faut dire que la surprise était assez dingue ! Il y a plusieurs semaines de cela, on apprenait que

.



Absente de la sphère people durant plusieurs mois, la star internationale a marqué les esprits avec sa photo Insta, qui est d'ailleurs devenue la plus liké de toutes sur le réseau social. Aujourd'hui, Beyoncé ne se cache plus et dévoilé son baby bump quand elle le peut.



Accompagnée de son mari, le rappeur

Jay Z, Queen B a profité de son temps libre pour un date romantique avec son homme

. On l'oublie souvent, mais ça va faire presque neuf années que le couple Carter s'est dit "oui".





Beyoncé et Jay Z ont pu passer un agréable moment à deux. Dans un nouveau photoshoot ultra glamour, Bey dévoile met son baby bump en avant. Sa sublime robe bleue lui va à ravir et l'interprète de "Love On Top" est plus ravissante que jamais. Le couple Carter a voulu célébrer leurs 9 années de vie commune. Si les deux tourtereaux ont daté durant pas mal de temps, ils ont décidé d'officialiser leur union en avril 2008. Dans quelques mois, la chanteuse comblera un peu plus le rappeur avec deux fois plus de bonheur. Bon, si Beyoncé semble vivre une grossesse difficile, elle reste au top et fait très attention à elle.