Beyoncé et Jay Z au bord du divorce ? Leur solution surprenante pour sauver leur mariage Rédigé par leral.net le Lundi 30 Janvier 2017 à 19:23 | | 0 commentaire(s)| Alors que le mariage de Beyoncé et Jay Z serait en péril, les deux tourtereaux auraient trouvé une solution étonnante pour sauver leur couple !

Récemment, Beyoncé, Jay Z, Kanye West et Kim Kardashian ont fait la paix. D'ailleurs, si la rédac' de melty vous a dévoilé les coulisses de leur réconciliation, celle-ci n'a pas manqué de vous étonner. Et pour cause, personne ne s'attendait à ce que les quatre célébrités se rabibochent. Surtout après que Yeezy a violemment taclé le couple Carter-Knowles durant l'un de ses concerts de son Saint Pablo Tour.



Fort heureusement, les quatre personnalités ont su mettre leur fierté de côté pour préserver leur amitié. Mais alors qu'on les pensaient plus heureux que jamais, Beyoncé et Jay Z semblent traverser une période difficile. Pire encore, leur mariage serait en péril. La raison ? Les supposées infidélités du rappeur. Néanmoins et selon de nouvelles rumeurs, les deux tourtereaux auraient trouvé une solution étonnante pour tenter de sauver leur relation.



source:melty



