Beyoncé et Jay Z : le prénom de leur fille au cœur d’une bataille judiciaire

Beyoncé et Jay Z sont actuellement en plein procès pour protéger le prénom de leur fille de 5 ans, Blue Ivy.

Beyoncé et son mari Jay Z ont lancé une procédure judiciaire plus tôt dans l’année selon le site TMZ. Ils souhaiteraient en effet déposer le prénom de leur fille de 5 ans, Blue Ivy, afin qu’il ne soit pas utilisé à des fins commerciales. Le couple espère ainsi éviter que ce nom apparaisse sur des produits dérivés de toutes sortes et que l’on gagne de l’argent sur le dos de leur aînée.



Un affaire mal engagée quand on sait qu’une entreprise du nom de Blue Ivy Co. existe déjà depuis 2009, soit trois ans avant la naissance de la petite, et qu’elle est propriétaire du terme. De plus, la gérante de la compagnie d’événementiel, Veronica Morales, assure ne pas avoir l’intention de commercialiser de produits sous ce nom. Elle se battrait même pour éviter que le nom de sa société soit utilisé par d’autres personnes, y compris par la reine de la pop. Selon elle, Queen B essayerait tout simplement de récupérer le nom Blue Ivy sous de fausses accusations et prétextes, afin de garder l’exclusivité pour sa famille et de l’utiliser à des fins personnelles.



L’ex Destiny’s Child de 35 ans, actuellement enceinte de jumeaux, et sa moitié de 47 ans ne lâchent pourtant pas l’affaire. Après avoir fait une demande pour déposer le nom de Blue Ivy, ils ont aussitôt réitéré l’initiative sous celui de Blue Ivy Carter, espérant que l’ajout du patronyme de Jay Z leur donnerai gain de cause. En vain. L’entreprise d’événementiel est dans son droit. Un échec rare pour le couple qui transforme d’ordinaire tout ce qu’il touche en or.



