Beyoncé : les prénoms de ses jumeaux enfin dévoilés !

Tout le monde jubile à l'idée de connaître les visages et les noms des bébés de Beyoncé et de son mari Jay-Z. Alors que les nourrissons sont venus au monde il y a déjà une semaine, ils ont dû rester à la maternité à cause d'une jaunisse. Une maladie assez commune chez les nouveaux-nés prématurés. Sous-traitement, ils ne devraient pas tarder à pouvoir rentrer à la maison de leurs parents. Encore un peu de patience donc pour apercevoir leurs visages.



En ce qui concerne les prénoms, le site américain Media Takeout cite une source proche de la star qui affirmerait que les jumeaux de Beyoncé s'appelleraient Shawn et Bea ! Une fille et un garçon donc, ce qui va à l'encontre de la rumeur de deux petites filles lancée par Barack Obama.



"Ils ont eu une fille et un garçon, Shawn Junior, comme son papa Jay-Z. La petite fille s'appelle Bea, en référence à sa mère.", confie la source à Media Takeout. Des prénoms crédibles, puisque Jay-Z s'appelle en réalité Shawn Carter et que Bea est très proche de Bee, le célèbre surnom de Beyoncé. Les prénoms annoncés par le site semblent moins originaux que celui de la première fille des époux Carter, Blue Ivy (5 ans), qui est sûrement très contente d'avoir un petit frère et une petite soeur.