Beyoncé métamorphosée par sa grossesse, elle est toute transformée Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Mai 2017 à 22:58

En attendant l’arrivée de ses jumeaux, Beyoncé a assisté à un match de basket et on peut vous dire qu’il n’y a pas que le ballon qui était bien gonflé. Le basket, ça vous branche ?



Les spectateurs du match qui opposait deux équipes de la NBA ce dimanche 30 avril, n’avaient en tout cas d’yeux que pour la méga superstar Beyoncé, présente au premier rang avec son époux Jay-Z. La chanteuse donne régulièrement de ses nouvelles sur les réseaux sociaux – on l’avait vue à Pâques poser avec sa mère et son amie Kelly Rowland – mais on n’avait pas eu l’occasion de la voir d’aussi près depuis un bout de temps. Force est de constater que ses jumeaux, dont elle doit accoucher dans les prochaines semaines, prennent de plus en plus de place dans son ventre et changent ses habitudes. Cette grande sportive (625205), adepte de menus sains et de pratiques healthy recommandées par la papesse du bien-être Gwyneth Paltrow, a même été vue en train de grignoter des chips salées qu’on trouve en supermarché !

Sur Instagram, Beyoncé a publié de nombreuses images d’elle-même et l’on peut constater quelques évolutions sur son visage, certainement induites par sa grossesse. Couvert par un top noir translucide, son ventre arrondi avait bien du mal à rester caché derrière les pans de sa veste. Perchée sur des talons, la star de la chanson n’a rien perdu de sa stature.





