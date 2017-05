Beyoncé partage un moment plein de tendresse avec sa fille

En atten­dant la nais­sance immi­nente de ses jumeaux, Beyoncé profite de moments privi­lé­giés avec sa fille pour atten­drir les inter­nautes.

Ce matin, Beyoncé a publié un nouveau cliché d’elle sur son compte Insta­gram. Elle y pose avec sa fille de 5 ans, Blue Ivy qui est déjà une star. A quelques semaines à peine de l’ar­ri­vée des jumeaux tant atten­dus, Queen B n’en oublie en effet pas pour autant sa fille aînée qu’elle chérit plus que tout au monde.

>>> Beyoncé et Jay Z : le prénom de leur fille au cœur d’une bataille judi­­ciaire

Sur la photo, la chan­teuse de 35 ans se tient de profil et porte Blue Ivy dans ses bras, juste au dessus de son baby-bump de plus en plus impo­sant. Très complices, les deux chéries de Jay Z se font face et se fixent du regard. La chan­teuse envoie un baiser à sa fille qui la dépasse de quelques centi­mètres pour l’oc­ca­sion. Elle est vêtue d’une sortie de bain bleu roi trans­pa­rente et d’un bikini assorti. Elle porte ses longs cheveux gauf­frés déta­chés et a agré­menté sa parure de bijoux et d’une manu­cure métal­li­sée. Son maquillage très léger est rehaussé par un rouge à lèvres carmin. Blue Ivy est quant à elle habillée d’un maillot de bain une pièce à motifs et d’un chapeau en paille bleu ciel et à pompons. Elle est coif­fée de petites tresses et a décoré son corps de motifs : étoile rouge, feuille d’or, rien n’a été laissé au hasard.



Un instant de partage immor­ta­lisé pour le plus grand bonheur des inter­nautes qui ne tarissent pas d’éloges à propos de cette photo. Il est vrai qu’a­vec ses presque 100 millions d’abon­nés Insta­gram, la star touche à chaque publi­ca­tion un très large public. Une audience conquise par Beyoncé qui a opti­misé chaque étape de sa gros­sesse au maxi­mum. Depuis des semaines, la chan­teuse ne cesse en effet de se mettre en scène sur les réseaux sociaux plus glamour que jamais. Sortie en amou­reux, baby shower ou anni­ver­saire, quoi qu’il arrive, c'est un sans faute pour l’ancienne Desti­ny’s Child !