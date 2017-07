Beyoncé prend la pose avec ses jumeaux Sir et Rumi

C'est une partie de basket qui a mal tourné. Samedi 1er juillet, Noah Inman, a été touché par une balle littéralement tombée du ciel. L'adolescent âgé de 13 ans jouait avec ses amis de quartier dans la ville de Chicago aux Etats-Unis aux alentours de 21h30 lorsque le drame s'est produit. Les secours se sont rapidement arrivés sur place mais n'ont pu que constater son état critique. A l'hôpital de Methodist, les médecins ont découvert une balle plantée dans sa tête. Noah est décédé en fin de journée le samedi 8 juillet, après avoir passé sept jours entre la vie et la mort.



Des proches ont lancé une cagnotte afin de lever des fonds pour aider les parents Stan et Shannon à financer les funérailles du garçon. "Nous voulons nous assurer qu'il ait les moyens nécessaires pour surmonter ces événements tragiques", peut-on lire dans la description publiée deux jours avant son décès sur le site GoFundMe. En tout, 27,451 dollars ont été récoltés en une semaine sur les 30.000 requis. Mais cela n'aura pas suffi.



Chaque années, des centaines de blessés



Le site américain Forensic Outreach rapporte que ces faits ne sont pas rares. On compte des centaines de personnes blessées par balle perdue et une douzaine tuées au cours de ses dernières années aux Etats-Unis seulement.

