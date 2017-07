Beyoncé présente ses jumeaux: Sir et Rumi

L'accouchement le mieux préservé du show-business vient de révéler ses derniers secrets. Quelques heures après la première photo des jumeaux de Beyoncé et Jay-Z, dévoilée par Queen Bey elle-même dans la nuit du 13 au 14 juillet, la mère de la chanteuse a clarifié ce qui restait flou: le sexe, et les prénoms exacts des bébés.



Dans son message d'origine, l'interprète de Sorry présentait "Sir Carter et Rumi" au monde; deux noms au genre mal défini. De même, une ambiguïté persistait concernant le premier prénom dévoilé.



Le vrai nom de Jay-Z étant Shawn Carter, les internautes n'arrivaient pas à déterminer si Sir Carter était un seul et même prénom, ou un prénom suivi d'un nom de famille.



C'est sur Instagram que Tina Knowles, en "fière grand-mère", a partagé son bonheur et fait celui des fans dont les questions restaient en suspens.



Comme certains indices le laissaient entendre, Beyoncé a donc bien accouché d'une fille et d'un garçon, et ce dernier s'appelle simplement Sir. Vous l'aurez compris: lorsqu'elle s'adressera au petit-frère de Blue Ivy, sa fille aînée, la reine du R&B l'appellera "Monsieur".