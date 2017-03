Beyoncé redonne le sourire à une adolescente atteinte d'un cancer

Beyoncé a exaucé le dernier vœu d’une adolescente atteinte d’une forme rare de cancer au Etats-Unis, en lui passant un appel très touchant.



Cette semaine, Beyoncé a redonné le sourire à une adolescente, Ebony Banks, souffrante d’une forme très rare de cancer. Ne pouvant pas se déplacer à Houston où la jeune fille est hospitalisée, sans doute à cause de sa prochaine maternité, Beyoncé a choisi de passer un appel vidéo à Ebony Banks et le sourire aux lèvres, la star a assuré sa jeune fan de son amour et son soutien.



Une séquence émotion capturée par l’un des témoins de la scène et publié sur twitter.