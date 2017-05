Beyoncé : sa baby shower haute en couleur !

La famille Carter va bientôt s'agrandir ! Beyoncé devrait très prochainement donner naissance à ses jumeaux, fruit de son amour avec le rappeur Jay-Z. La chanteuse de 35 ans a organisé une baby shower intitulée "Carter push party" afin de célébrer la naissance des futurs petits frères ou petites soeurs (voire les deux ?) de Blue Ivy. Sa mère Tina Knowles a partagé une vidéo de l'événement. On y aperçoit plusieurs invitées assises autour d'une table basse, dans une pièce décorée de tapis d'inspiration africaine sur les murs et au sol. Au fond, un buffet semble offrir une large variété de plats.



Installée à droite, la matriarche est entourée de plusieurs jeunes femmes prénommées Angie, l'actrice La La Anthony, Vanessa, Lorraine, ainsi que la chanteuse Kelly Rowland, ex-membre du groupe Destiny's Child dont faisait partie Beyoncé, et la tenniswoman Serena Williams qui attend elle aussi un heureux événement. "Toutes ces jolies femmes à la fête Carter Push", s'est-elle enthousiasmée en légende.